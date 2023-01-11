Жительница Крымского района Кубани хотела напугать мужа и случайно погибла

Жительница села Новоукраинское Крымского района во время ссоры хотела напугать мужа и погибла от случайного выстрела. Следователи начали доследственную проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным Telegram-канала Kub Mash, между 20-летней девушкой и ее супругом давно испортились отношения на почве ревности. В очередную ссору девушка достала из сейфа мужа травматический пистолет. В какой-то момент оружие случайно выстрелило. Раненую девушку доставили в больницу, однако она скончалась, не приходя в сознание.

В СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram