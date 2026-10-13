Трамп не верит в то, что Россия и Китай поддерживают Иран
13.10.2026, 06:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану.
«Если такое и есть, то на очень низком уровне, но я вообще в это не верю. Им есть что терять, и мы узнаем об этом, и узнаем очень быстро!» — написал американский президент в Truth Social.
Людей, сообщающих о помощи Ирану со стороны РФ и КНР, господин Трамп назвал «левыми придурками и сумасшедшими».
В марте глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия и Китай помогают Ирану «политически и иными средствами».
В том же месяце CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка США обладает информацией о подготовке Китая к оказанию Ирану финансовой помощи и поставкам деталей ракет. Кроме того, источники телеканала подтвердили данные о передаче Россией Ирану информации о местоположении и перемещениях войск США.