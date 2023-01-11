Утечка на сетях котельной, из-за которой жители многоэтажек в Новороссийске на три дня остались без тепла, найдена

Спустя трое суток специалисты компании «АТЭК» обнаружили утечку теплоносителя, из-за которой более 30 многоквартирных домов в Новороссийске остались без отопления. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко во время прямой линии по итогам 2022 года.

«Специалисты вынуждены заменить 600 метров трубы, которая пролегает под землей. Обещали завершить ремонтные работы сегодня к 17 часам и дать тепло»,— отметил глава города.

О коммунальной аварии стало известно утром 8 января.

Из-за утечки на теплотрассе, которая идет от котельной на улице Сипягина, 6, теплоснабжение отключено по следующим адресам:

• улица Видова, 56, 58, 65, 79;

• улица Губернского, 3, 3А;

• улица Кутузовская, 13, 15, 17, 25;

• улица Мира, 19, 15;

• улица Новороссийской Республики, 36/37, 50, 52, 28;

• улица Революции, 33, 29;

• улица Рубина, 4, 1, 3;

• улица Советов, 23;

• улица Щорса, 3;

• улица Грибоедова, 16, 16А, 9;

• улица Конституции, 18;

• улица Новороссийский Республики, 3 9;

• улица Сипягина 20, 22А;

• улица Энгельса, 35А.

Наталья Решетняк

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