Более 24 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
13.10.2026, 06:03
24,5 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Улисс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, в 11:20 (4:20 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении на подстанции.
Причиной ведомство называет опасные метеорологические явления. 12 октября в крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Сильнее всего осадки пройдут во Владивостоке, а также на юге и востоке Приморья.
Без света осталась часть Первомайского района города. В зону отключения попали 142 многоквартирных и 6 частных домов, а также 6 социально значимых объектов.