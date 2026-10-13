Чемодан доставлен

Согласно СПАРК, по итогам 2025 года выручка «Чемодан Про» выросла на 7%, до 1,8 млрд руб. Но это все еще значительно меньше, чем в 2021 году, когда показатель достигал 3 млрд руб. Убыток в прошлом году составил 266 млн руб., почти на уровне прошлого года. Сеть стала меньше: сейчас на сайте указано 23 фирменных и 6 партнерских магазинов, тогда как в 2022 году, согласно Infoline, было 37 точек в прямом управлении.