Чемодан доставлен
Бизнес бывшего российского Samsonite перешел Вячеславу Шикулову
13.10.2026, 07:00
«Робинзон Логистикс» Вячеслава Шикулова консолидировала 100% в ООО «Чемодан Про» — бывшем российском бизнесе Samsonite, крупном продавце сумок и чемоданов. Второй совладелец бизнеса и гендиректор компании Андрей Языков передал свою долю в 30% партнеру. При этом весь пакет компании был сразу обременен залогом в пользу господина Языкова, который продолжает руководить компанией.
О том, что «Робинзон Логистикс» Вячеслава Шикулова консолидировал 100% в ООО «Чемодан Про» — бывшем российском юрлице американской Samsonite, следует из ЕГРЮЛ. Андрей Языков, у которого в компании было 30%, вышел из состава бенефициаров. «Чемодан Про» и Вячеслав Шикулов на запросы “Ъ” не ответили, связаться с Андреем Языковым не удалось.
Samsonite была основана в США еще в начале ХХ века. В Россию бренд в начале 2000-х годов привел именно Вячеслав Шикулов, основатель Robinzon Retail Group, в разное время развивавший также Accessorize, франчайзинговую сеть Calzedonia, Boggi Milano и Guess CIS.
Весной 2022 года все магазины Samsonite закрылись. Вскоре американская структура передала местную компанию топ-менеджерам: в бывшем ООО «Самсонайт» Вячеслав Шикулов был президентом, а Андрей Языков — гендиректором. Вывески сменились на «Чемодан Про».
Сейчас, согласно СПАРК, господин Языков остается в этой должности. Кроме того, доля «Робинзон Логистикс», которой теперь принадлежит 100% ООО «Чемодан Про», обременена с 28 сентября 2026 года залогом в его пользу.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, с учетом текущего финансового положения ООО «Чемодан Про» 30% компании могли стоить около 100 млн руб. До февраля 2022 года бизнес с эксклюзивными правами на реализацию продукции бренда оценивался не менее чем в $100 млн, однако после ухода Samsonite из России его стоимость заметно снизилась, отмечает эксперт.
Согласно СПАРК, по итогам 2025 года выручка «Чемодан Про» выросла на 7%, до 1,8 млрд руб. Но это все еще значительно меньше, чем в 2021 году, когда показатель достигал 3 млрд руб. Убыток в прошлом году составил 266 млн руб., почти на уровне прошлого года. Сеть стала меньше: сейчас на сайте указано 23 фирменных и 6 партнерских магазинов, тогда как в 2022 году, согласно Infoline, было 37 точек в прямом управлении.
В то же время ключевые активы бывшего Samsonite — сеть магазинов, клиентскую базу и пул партнеров — новым владельцам бизнеса удалось сохранить, говорит партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Кроме того, у «Чемодана Про» за эти годы увеличилось число продаваемых брендов и стал активно развиваться онлайн-канал сбыта, так что вряд ли стоимость актива за четыре года могла значительно измениться, считает она.
На продавцов бюджетных сумок и чемоданов сейчас давит переток спроса на маркетплейсы.
Согласно «Чек Индексу», в январе—августе 2026 года число покупок в сегменте сумок и аксессуаров снизилось на 4%, при этом в онлайн-канале показатель вырос на 11% год к году. При этом производство чемоданов и сумок в стране за это время сократилось на 14% (см. “Ъ” от 28 сентября).
В то же время продукция среднего и премиального ценовых сегментов все еще остается востребованной в офлайне. При покупке чемодана потребителям все же важно оценить его вес, материал и фурнитуру, а также получить консультацию, говорит эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Но в офлайне «Чемодану Про» приходится конкурировать с другими похожими ритейлерами, например с сетями «Пан Чемодан» или «Империя Сумок», а в онлайне — с многочисленными продавцами на маркетплейсах.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 7