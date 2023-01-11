Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении маршрутного автобуса с КамАЗом в Армавире

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ и КамАЗом под Армавиром. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

ДТП произошло на 157-м км автотрассы Р-217 11 января в 17:50. Предварительно установлено, что водитель большегруза выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По предварительным данным руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирины Заватской, в аварии погиб пассажир автобуса ПАЗ. Его личность устанавливается. В больницу, по ее словам, доставлены оба водителя и пять пассажиров автобуса. Им оказывают медицинскую помощь.

Анастасия Донскова

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