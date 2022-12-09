Главные новости к утру 9 декабря

Около 350 полицейских вторглись на север Косово, где проживают сербы. Полиция объяснила это стремлением «обеспечить безопасность граждан». Власти Сербии пригрозили направить в район 1 тыс. представителей своих сил безопасности.

В Москве произошел пожар в ТЦ «Мега Химки». Площадь возгорания достигла 7 тыс. кв. м, ему присвоен четвертый ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

США предоставят Украине пакет военной помощи на $275 млн. В него войдут средства для укрепления системы ПВО и противодействия беспилотникам, заявили источники Reuters.

Федеральная торговая комиссия США хочет заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Регулятор считает, что Microsoft с помощью сделки добивается «подавления конкуренции».

Американская Crossbridge Energy Partners близка к покупке принадлежащего ЛУКОЙЛу НПЗ на Сицилии. Сделка оценивается в €1,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США не запрещают Украине использовать американское оружие против Крыма, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев не согласится на мирное соглашение, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.

Генпрокуратура подала новый иск, касающийся транспортной группы FESCO. Источники «Ъ» называют целью иска «обращение в доход государства» акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте.

«М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются под общим брендом, рассказали «Ъ» в компании. Новые магазины под названием «Эльдорадо+М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани.

Российские лесопромышленники просят власти снять ограничения на транзит сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, выяснил «Ъ». Из-за закрытия транзита производители с конца ноября терпят убытки и вынуждены снижать производство.

Мэрия Москвы даст послабления девелоперам, уменьшив срок оформления некоторых документов, необходимых для старта строительства, узнал «Ъ». Застройщики этим решением недовольны.

Онлайн-школа Skillbox покупает долю в сети Grafika. Они планируют совместно развивать через франшизы школы рисования и программирования, рассказали «Ъ» в компаниях.

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