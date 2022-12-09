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Коммерсантъ FM
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Reuters: США передадут Украине средства для укрепления системы ПВО на $275 млн

Власти США готовятся предоставить Украине пакет военной помощи на $275 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, Киеву направят средства для укрепления системы ПВО и противодействия беспилотникам.

По данным агентства, о выделении помощи могут объявить уже сегодня, 9 декабря. Вашингтон также планирует предоставить украинским военным боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы. В Белом доме США пока никак не комментировали эту информацию.

7 декабря Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета на рекордную сумму $848 млрд. Из нее $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине. В ноябре Пентагон заявил, что США передали помощь Украине на $20 млрд. В том же месяце президент США Джо Байден поручил обеспечить выделение еще $400 млн на поддержку Киеву.

О ходе военной операции РФ на Украине и реакции на нее — в материале «Ъ» «Совет бессоветности ООН».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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