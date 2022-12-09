«М.Видео» попала в «Эльдорадо»

Подконтрольная Михаилу Гуцериеву группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить их экономическую эффективность. Участники рынка считают решение логичным в текущих условиях и уверены, что группа закроет часть магазинов по крайней мере там, где бренды присутствуют в одном торговом центре. Сети начали сокращать и другие крупные ритейлеры электроники: около 150 магазинов закрыла DNS, а «Ситилинк» сместила вектор развития на онлайн-продажи. Тренд на оптимизацию розницы, уверены эксперты, продолжится и в следующем году из-за снижения спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В группе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали “Ъ”, что объединяют бренды магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Теперь магазины будут называться «Эльдорадо +М.Видео», такие точки уже запущены в Тольятти и Рязани. Компания сливает программы лояльности, также в магазинах будет общий сток техники. «Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций»,— пояснил главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость увеличится на 10–15%, надеются в ритейлере: «По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата». Всего у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейший акционер ПАО «М.Видео» — кипрская Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Саид Гуцериев (50% акций), еще 10,4% акций — у Weridge Investments Limited, структуры группы «Сафмар» семьи Гуцериевых, 15% акций принадлежат немецкой Media-Saturn-Holding GmbH, у которой «М.Видео» купила магазины MediaMarkt в 2018 году. Free float составляет 23,8%. Весной обсуждалась возможность продажи господином Гуцериевым своей доли неназванным российским акционерам за 24,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 апреля). Выручка группы за первое полугодие составила 218,8 млрд руб., чистый убыток — 3,7 млрд руб.

«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 марта 2018 года). «Тянуть два бренда исходно выглядело странным решением»,— считает один из топ-менеджеров крупного ритейлера. По его словам, группе стоило сразу объединить сети. Раньше две сети отвечали за разные сегменты, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «"Эльдорадо" больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а "М.Видео" — на высоком ценовом сегменте. Но поскольку многие бренды ушли из РФ, разница между сегментами сгладилась». Эксперт считает, что группа может закрыть часть магазинов там, где два бренда присутствуют в одном торгцентре. Но в «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что слияние «не затронет число магазинов».

С начала года ряд ритейлеров электроники и бытовой техники сокращал сети и переносил фокус на онлайн-продажи. Так, DNS закрыла около 150 точек в разных городах, а «Ситилинк» сместила вектор развития в онлайн (см. “Ъ” от 2 ноября). В ритейлере не уточнили, будут ли закрывать магазины. Онлайн постепенно наращивает долю в общей структуре продаж, подтверждают в МТС, уточняя, что при этом около 80% покупателей сети предпочитают забирать товар из торговой точки. В «МегаФоне» называют розницу основным каналом продаж: «В этом году мы запустили проект по объединению сетей магазинов с Yota, который предусматривает и открытие новых совместных точек. При этом продолжаем наращивать онлайн-продажи».

Спрос на рынке потребительской электроники в этом году сократится примерно на треть, что в ближайшей перспективе «приведет к трансформации розницы», считает управляющий партнер ГК F+Tech Алексей Мельников: «Мы увидим паритет между онлайн- и офлайн-продажами. Крупная розница продолжит переориентировать магазины на формат шоурумов и наращивать собственный e-commerce». С этим согласен Михаил Бурмистров: «Тенденция закрытия офлайн-точек продолжится либо магазины начнут переходить на гибридный формат, где присутствует как офлайн-магазин, так и дарксторы для онлайн-заказов».

Тимофей Корнев