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Коммерсантъ FM
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Кулеба заявил, что США не запрещают Украине использовать их оружие против Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что США не запрещают использовать американское оружие против Крыма. Министр отметил, что Украина не пойдет на мирное соглашение, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Stoyan Nenov/Pool, Reuters

Дмитрий Кулеба

Фото: Stoyan Nenov/Pool, Reuters

По словам господина Кулебы, Крым «международно признан украинской территорией». «Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим»,— уверен министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не бояться, что «Россия развалится». «Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом мирового сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом мирового сообщества»,— считает он.

В июле помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует поставлять Украине ракеты ATACMS, дальность стрельбы у которых составляет около 300 км. Источники WSJ говорили, что это обусловлено разногласиями властей США насчет потенциальных ударов по Крыму. США также модифицировали дальность реактивных систем HIMARS перед отправкой на Украину.

О ходе российской военной операции читайте в материале «Ъ» «Совет бессоветности ООН».

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