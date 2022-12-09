В Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»

Пожар произошел в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, возгорание началось в гипермаркете OBI. Пожар распространился на всю территорию ТЦ в 17 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м. Как сообщили в экстренных службах, тушение осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли. По состоянию на 8:30 мск пожар был локализован на 7 тыс. кв. м. В МЧС сообщили об одном погибшем.
В пресс-службе МЧС заявили, что к тушению привлечены 30 человек и девять единиц техники. Также планируется задействовать авиацию. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти. В МЧС заявили «Интерфаксу», что в числе рассматриваемых версий пожара — короткое замыкание в электросети, а также поджог.
В экстренных службах сообщили ТАСС, что на месте пожара произошло обрушение на площади 5 тыс. кв. м. «РИА Новости» передает, что в горящем магазине OBI взрываются банки с краской и аэрозоли. По данным Mash, магазин полностью выгорел. Прокуратура Подмосковья начала проверку.