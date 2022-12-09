Свой в доску Казахстан

Российские производители пиломатериалов с конца ноября терпят убытки и вынуждены снижать производство из-за закрытия транзита их продукции через Казахстан в Узбекистан и страны Азии. Сразу несколько регионов РФ просят правительство снять запрет. Эксперты считают этот маршрут одним из важнейших на фоне сужения экспортных возможностей и низкого внутреннего спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, российские лесопромышленники просят власти снять ограничения на транзит сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны. Соответствующие письма в Минпромторг направили Архангельское областное собрание депутатов и Вятская торгово-промышленная палата. Ассоциация томских лесопромышленников и лесоэкспортеров обратилась к губернатору региона Владимиру Мазуру, а депутаты Госдумы Евгений Марков и Александр Спиридонов вынесли вопрос на обсуждение своих коллег 8 декабря.

Суть проблемы в том, что сейчас компании потеряли возможность везти пиломатериалы транзитом через Казахстан в третьи страны, в том числе Китай. Фактически такое ограничение ввело правительство постановлением от 24 ноября 2022 года. Документ внес изменения в постановление правительства от 15 июля 2010 года и установил нормы пропуска через российскую границу сухих пиломатериалов: теперь их можно вывозить только железнодорожным транспортом в Белоруссию через российско-белорусскую границу, а в Казахстан и Киргизию — через российско-казахстанский участок границы. Транзит пиломатериалов через Казахстан постановление запрещает. Данный факт, отмечается в обращениях, существенно влияет на экспорт пиломатериалов в Китай и Узбекистан, создавая искусственные ограничения в транспортных коридорах стран—членов ЕврАзЭС.

Источники “Ъ” на рынке поясняют, что, несмотря на то что фактически запрет на транзит через Казахстан был введен еще 12 лет назад, лесные грузы российских компаний без проблем отправлялись по этому маршруту в объеме более 1 млн кубометров в год, причем существенная часть этого потока вывозилась автотранспортом. «Но в сентябре ОАО РЖД и Федеральная таможенная служба неожиданно вспомнили про этот документ и остановили вывоз грузов. Возникла дикая неразбериха, заметный объем грузов остановился прямо на границе, и владельцам пиломатериалов пришлось искать варианты вывоза обратно своего товара»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Он поясняет, что с учетом переориентации экспорта на восток маршрут через Казахстан был принципиальным для производителей: два оставшихся варианта поставок в Азию — через границу с Китаем и через порты Дальнего Востока — дороже и имеют ограниченную пропускную способность.

Мнения лесопромышленников о причинах запрета транзита разошлись. Некоторые считают это ошибкой, которую правительство допустило при попытке быстро наладить ситуацию с экспортом в критический момент, и уверяют, что в ближайшее время при поддержке Минпромторга она будет исправлена. Другие же видят в этом попытку «дать заработать казахским компаниям», через которые российские производители теперь вынуждены оформлять грузы для дальнейшей отправки на экспорт. В профильных министерствах вопрос комментировать не стали.

При этом все отраслевые игроки уверены, что, если запрет не будет снят, это может привести к убыткам крупных лесопромышленных компаний и банкротству небольших производителей, так как внутренний рынок сухих пиломатериалов очень мал (в РФ востребованы только сырые пиломатериалы). При этом найти новые рынки в условиях высокой конкуренции и глобального экономического кризиса практически невозможно, говорят источники “Ъ”.

Марина Зотова из WhatWood отмечает, что ограничения поставок в целом или частичные ограничения по видам транспорта в условиях суженных экспортных рынков и недостаточной емкости внутреннего рынка отрицательно сказываются на выручке российских компаний. Узбекистан, например, занимал в 2021 году второе место после Китая по объемам импорта, напоминает она. И в этом году Средняя Азия могла бы взять на себя часть российских пиломатериалов, которые предназначались для Европы. Это направление, отмечает эксперт, становится одним из важнейших для компаний европейской части РФ, для которых поставки в Юго-Восточную Азию ограничены или закрыты из-за высоких транспортных затрат.

Ольга Мордюшенко