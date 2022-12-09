Стройкам сокращают документы

Мэрия Москвы решила дать послабления девелоперам, уменьшив срок оформления некоторых документов, необходимых для старта строительства. Это нужно сделать всем регионам по поручению федерального правительства, пообещавшего постепенно сократить на треть пакет исходно-разрешительной документации. Но, как выяснил “Ъ”, столичные власти пошли пока лишь на небольшие уступки. Застройщики ожидаемо недовольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалcя направленный 18 ноября ответ главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина на обращение Клуба инвесторов Москвы (КИМ, объединяет застройщиков) с просьбой сократить инвестиционно-строительный цикл на муниципальном уровне. Из письма следует, что власти Москвы намерены уменьшить срок оформления свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта, дать застройщикам возможность вносить изменения в заявления и документы к нему, если приостановлено получение разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений, и сократят время согласования этой процедуры.

Кроме того, девелоперы теперь смогут перейти на уведомительный порядок при проведении земляных работ и установку временных ограждений и объектов. Также власти готовы регламентировать согласование проведения работ у метрополитена и сократить эту процедуру. В департаменте градполитики по существу “Ъ” не ответили.

В марте 2022 года правительство постановило, что список обязательной к получению исходно-разрешительной и проектной документации для строительства должен быть сокращен на 30%. Всего отменено 238 из 989 требований, а с 1 сентября послабления должны были начать действовать на региональном и муниципальном уровнях. Но не все регионы тогда выполнили это требование (см. “Ъ” от 14 сентября).

Все изменения, описанные департаментом градполитики, касаются наиболее распространенных в городе градостроительных процедур, с которыми девелоперы на практике имеют дело, отмечает исполнительный директор КИМ Владислав Преображенский. Но изменения затронут в основном локальные виды работ, отмечает заместитель технического директора WE-ON Group Татьяна Ховаева. Собеседник “Ъ” из числа девелоперов говорит, что послабления мэрии носят «косметический характер». В общем инвестиционно-строительном цикле процедуры, срок которых намерена сократить мэрия, занимают не так много времени, соглашается директор по сопровождению градостроительной деятельности ГК «Интеко» Николай Шубин.

Все процессы, которых коснутся нововведения, всегда проводятся параллельно, и результат получения тех или иных документов в целом не влияет на работу по остальным направлениям, напоминает вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев. Очевидно, что эти планы сами по себе не обеспечат сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла на 30%, добавляет директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «БЭЛ Девелопмент» Олег Гришунин.

Участники рынка ожидают дальнейшего движения по сокращению такого перечня, чтобы уйти от согласований, сроки которых все еще измеряются не месяцами, а годами, говорит Олег Гришунин. Например, в «Инграде» считают, что упрощение процедуры сокращения или ликвидации санитарно-защитных зон и отказ от публичных слушаний или хотя бы сокращение их сроков могли бы значительно сократить сроки согласования документации.

Сроки строительства все еще катастрофически велики, поэтому должны быть сокращены не менее чем на 40% в ближайшее время, при этом не за счет изменения технологии строительства, а только лишь за счет исключения избыточных, морально и нормативно устаревших требований, считает гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. «Например, десять дней простоя проекта с бюджетом в 2 млрд руб. приносит застройщику убыток в виде недополученной прибыли в размере 5 млн руб., что является, по сути, косвенным налогом бизнеса за текущий уровень бюрократии»,— добавляет он. Впрочем, возражает инвестиционный менеджер Glincom Наталья Ладин, многие столичные застройщики уже забыли, как томами носили документацию на согласование, а все корректировки вносились вручную.

Дарья Андрианова