Skillbox разнесут по классам

Входящая в VK онлайн-школа Skillbox расширяет офлайн-бизнес: компания покупает долю в Grafika, чтобы совместно развивать через франшизы школы рисования и программирования. Выход онлайн-платформ в офлайн способствует росту узнаваемости бренда и поиску новой аудитории, говорят эксперты. Сейчас в этом сегменте рынка низкая конкуренция, так что формат может быть интересен в регионах, считают эксперты. Однако у них остается много вопросов к качеству такого образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK вместе с GeekBrains) до конца 2022 года купит 10% в сети школ рисования для взрослых и детей Grafika (ООО «Творческое образование»), рассказали “Ъ” в компаниях. Сумму сделки ее участники не раскрывают, но отмечают, что вхождение школы в холдинг «пока не планируется». Сеть Grafika состоит из 56 офлайн-школ по рисованию в городах России, США, Казахстана и Белоруссии, на конец ноября 2022 года ее оборот превысил 50 млн руб. в месяц.

В рамках соглашения Grafika и Skillbox создадут совместное предприятие, которое займется «масштабированием офлайн-бизнеса Skillbox»: до конца 2024 года компании откроют более 70 школ под брендом Skillbox (будут обучать взрослых программированию и дизайну, позже добавятся маркетинг и управление) в городах России и СНГ и более 100 школ рисования Grafika в РФ (курсы от основ рисунка и живописи до цифровой иллюстрации для взрослых и детей).

Бизнес будет развиваться по франчайзинговой модели, уточняют в Skillbox. Франчайзи должен внести паушальный взнос в размере в среднем 2 млн руб. Инвестиции на открытие одной школы Skillbox оцениваются в 8–10 млн руб., уточнил источник, близкий к партнерам: «Это расходы на ремонт, брендинг, закупку техники, маркетинг, зарплаты». Skillbox и Grafika уже открыли семь офлайн-школ Skillbox в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске и Новосибирске.

Традиционно франшизы взрослого образования развиваются гораздо сложнее и медленнее, чем детского, поэтому планы по открытию 70 школ выглядят достаточно амбициозными, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Между тем выход онлайн-школ в офлайн-сегмент стал явным трендом последних лет: «Нетология» развивает офлайн-курсы с 2014 года, «Учи.ру» в 2021 году приобрела долю в сети офлайн-школ «КодКласс» (см. “Ъ” от 8 июня 2021 года). В офлайн-формате повышается общий уровень узнаваемости бренда, отмечает гендиректор XYZ School (входит в Ultimate Education) Павел Мосейкин.

EdTech-проекты могут найти через офлайн-проекты новую аудиторию, добавляет гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров: «Офлайн-обучение все еще актуально, особенно для чиновников». Директор сети офлайн-кружков «Учи.ру» Игорь Закоморный считает перспективы офлайн-обучения IT-профессиям в регионах более высокими, поскольку «там до сих пор многие считают офлайн-обучение более подходящим для себя форматом, тем более при смене профессии».

Но в то же время развитие офлайн-школ в регионах потребует применения сниженных цен на обучение, что может стать проблемой, предупреждает Павел Мосейкин. Он поясняет, что организатор школы не сможет позволить себе существенное снижение стоимости из-за аренды и других факторов: «Офлайн в плане сокращения расходов гораздо менее гибкий, чем онлайн».

Облегчить удержание достаточно высоких цен может отсутствие альтернатив. «Если говорить о формате подобных франшиз, то конкуренция между ними сейчас низкая,— поясняет операционный директор BBE (Bang Bang Education) Владимир Синицын.— Какого-то явного соперничества на рынке нет, мы наблюдаем, по сути, первые серьезные проекты, которые направлены на быстрое масштабирование». Однако, подчеркивает господин Синицын, качество образования, которое они могут обеспечить, «до сих пор непонятно».

Валерия Лебедева