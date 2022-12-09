Регулятор США хочет заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия (FTC) США объявила о подаче иска с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. В пресс-релизе на сайте FTC говорится, что Microsoft с помощью сделки пытается добиться «подавления конкуренции».

Регулятор поясняет, что Activision Blizzard — один из немногих разработчиков видеоигр в мире, которые создают игры для различных устройств, включая игровые приставки, ПК и смартфоны. Стратегия компании предполагает, что она выпускает игры для многих устройств независимо от производителя. Однако FTC опасается, что это может измениться из-за сделки с Microsoft, которая получит «мотивы для нанесения ущерба конкуренции» и будет «манипулировать ценами» на продукцию Activision Blizzard и снижать качество игр.

Подачу иска поддержали трое членов FTC, один высказался против. «Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для нанесения ущерба конкуренции на нескольких динамичных и быстрорастущих игровых рынках»,— заявила директор бюро конкуренции FTC Холли Ведова.

Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе. Это одна из крупнейших сделок на рынке видеоигр и крупнейшая покупка в истории Microsoft. Компания рассчитывает, что сделка укрепит ее позиции на рынке видеоигр и поможет конкурировать с такими лидерами этого рынка, как Tencent и Sony. Последняя выступала против сделки. В июле британский регулятор начал проверку сделки на соответствие антимонопольным нормам. В начале ноября расследование запустили в Евросоюзе.

Лаура Кеффер