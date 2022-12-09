Reuters: ЛУКОЙЛ близок к продаже НПЗ на Сицилии за €1,5 млрд

ЛУКОЙЛ и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже принадлежащего российской компании нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на Сицилии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сделка оценивается примерно в €1,5 млрд.

Какие-либо подробности о параметрах сделки собеседники агентства не привели. Один из источников Reuters заявил, что переговоры между ЛУКОЙЛом и Crossbridge ускорились на фоне новостей о том, что правительство Италии хочет привлечь нефтегазовую группу Eni к управлению НПЗ.

Завод ЛУКОЙЛа расположен в итальянской коммуне Приоло на юго-востоке Сицилии. Это третье предприятие в Европе по объему переработки нефти, оно производит около 22% потребляемого в Италии топлива. В ноябре ЛУКОЙЛ отказался продавать завод американской Crossbridge, но в декабре возобновил переговоры. На прошлой неделе сообщалось, что НПЗ национализируют, но власти Италии это не подтвердили.

О судьбе завода читайте в материале «Ъ FM» «ISAB отведут от эмбарго».

Лаура Кеффер