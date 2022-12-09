Пакеты до истребования

Генпрокуратура подала новый иск, касающийся транспортной группы FESCO. Теперь ответчиками выступают не только основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста господ Магомедовых. Источники “Ъ” называют целью иска «обращение в доход государства» акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова недавно уже была конфискована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Генпрокуратура подала в Хамовнический райсуд Москвы новый иск, касающийся группы FESCO. Ответчиками выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров, а также основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов. Последние были недавно осуждены Мещанским райсудом на 19 и 18 лет колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничеств и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК) при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Принадлежавший Зиявудину Магомедову пакет акций FESCO суд конфисковал в пользу государства (см. “Ъ” от 2 декабря).

Группа «Сумма» выкупила контрольный пакет FESCO у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова в 2012 году. В марте 2018 года господин Магомедов был арестован, в сентябре 2020 года стало известно, что FESCO подала в Лондонский суд иск к компаниям, связываемым с акционером, требуя вернуть долг по займам на $1 млрд. Господин Магомедов заявил о рейдерском захвате группы, обвинив в этом ее менеджмент. В том же 2020 году из капитала FESCO вышли фонды GHP Group Марка Гарбера и TPG Capital, акции которых купили Михаил Рабинович и Андрей Северилов. До конфискации господин Магомедов владел 32,5% FESCO.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, являются прямыми акционерами головной компании FESCO — ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО «Наутилус» и ООО «НоваторИнвест» как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

По данным “Ъ”, иск подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, а его рассмотрение поручено судье Татьяне Перепелковой, которая в мае удовлетворила претензии того же чиновника, взыскав с братьев Магомедовых $750 млн, вырученные от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Основанием для конфискации, как сообщал “Ъ”, послужили данные о том, что сами братья приобрели часть акций порта и другие активы, используя в том числе криминальные и другие непредусмотренные доходом средства, которые Магомед Магомедов получил, будучи членом Совета федерации. Входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, по данным Генпрокуратуры, он «использовал свое положение во власти, вопреки предусмотренным законом запретам» продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов.

Официально в Генпрокуратуре содержание нового иска не комментируют, но источник, близкий к надзору, сообщил “Ъ”, что и на этот раз обращение опирается на участие Магомеда Магомедова в бизнесе в его бытность сенатором.

Представители господина Магомедова от комментариев воздержались, ссылаясь на то, что разбирательство еще не началось — предварительное заседание назначено на 28 декабря. В FESCO подчеркнули, что ДВМП не является ответчиком по данному иску. «Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами»,— пояснили в группе.

Собеседник “Ъ”, знакомый с позицией истца, утверждает, что «иск подан с целью обращения в доход государства акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте после конфискации части из них у Зиявудина Магомедова».

Старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко подтверждает, что история с уголовным преследованием братьев Магомедовых может не закончиться оглашенным приговором: «Как правило, такие крупные уголовные кейсы сопровождаются параллельными разбирательствами в гражданских судах. Вероятно, новый иск связан с акциями FESCO и сделками с ними, принимая во внимание, что принадлежавший братьям Магомедовым пакет акций обращен в доход государства. Таким образом, зарегистрированный в Хамовническом суде иск может быть прямым продолжением уголовного разбирательства».

Партнер другой юрфирмы, пожелавший остаться неназванным, тоже считает, что «иск может быть связан с уголовным делом братьев Магомедовых и возмещением ущерба РФ от их противоправной деятельности».

Николай Сергеев, Анна Занина, Наталья Скорлыгина