Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пакеты до истребования

Прокуроры интересуются всеми акциями FESCO

Генпрокуратура подала новый иск, касающийся транспортной группы FESCO. Теперь ответчиками выступают не только основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста господ Магомедовых. Источники “Ъ” называют целью иска «обращение в доход государства» акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова недавно уже была конфискована.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Генпрокуратура подала в Хамовнический райсуд Москвы новый иск, касающийся группы FESCO. Ответчиками выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров, а также основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов. Последние были недавно осуждены Мещанским райсудом на 19 и 18 лет колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничеств и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК) при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Принадлежавший Зиявудину Магомедову пакет акций FESCO суд конфисковал в пользу государства (см. “Ъ” от 2 декабря).

Группа «Сумма» выкупила контрольный пакет FESCO у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова в 2012 году. В марте 2018 года господин Магомедов был арестован, в сентябре 2020 года стало известно, что FESCO подала в Лондонский суд иск к компаниям, связываемым с акционером, требуя вернуть долг по займам на $1 млрд. Господин Магомедов заявил о рейдерском захвате группы, обвинив в этом ее менеджмент. В том же 2020 году из капитала FESCO вышли фонды GHP Group Марка Гарбера и TPG Capital, акции которых купили Михаил Рабинович и Андрей Северилов. До конфискации господин Магомедов владел 32,5% FESCO.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, являются прямыми акционерами головной компании FESCO — ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО «Наутилус» и ООО «НоваторИнвест» как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

По данным “Ъ”, иск подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым, а его рассмотрение поручено судье Татьяне Перепелковой, которая в мае удовлетворила претензии того же чиновника, взыскав с братьев Магомедовых $750 млн, вырученные от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Основанием для конфискации, как сообщал “Ъ”, послужили данные о том, что сами братья приобрели часть акций порта и другие активы, используя в том числе криминальные и другие непредусмотренные доходом средства, которые Магомед Магомедов получил, будучи членом Совета федерации. Входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, по данным Генпрокуратуры, он «использовал свое положение во власти, вопреки предусмотренным законом запретам» продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов.

Официально в Генпрокуратуре содержание нового иска не комментируют, но источник, близкий к надзору, сообщил “Ъ”, что и на этот раз обращение опирается на участие Магомеда Магомедова в бизнесе в его бытность сенатором.

Представители господина Магомедова от комментариев воздержались, ссылаясь на то, что разбирательство еще не началось — предварительное заседание назначено на 28 декабря. В FESCO подчеркнули, что ДВМП не является ответчиком по данному иску. «Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами»,— пояснили в группе.

Собеседник “Ъ”, знакомый с позицией истца, утверждает, что «иск подан с целью обращения в доход государства акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте после конфискации части из них у Зиявудина Магомедова».

Старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко подтверждает, что история с уголовным преследованием братьев Магомедовых может не закончиться оглашенным приговором: «Как правило, такие крупные уголовные кейсы сопровождаются параллельными разбирательствами в гражданских судах. Вероятно, новый иск связан с акциями FESCO и сделками с ними, принимая во внимание, что принадлежавший братьям Магомедовым пакет акций обращен в доход государства. Таким образом, зарегистрированный в Хамовническом суде иск может быть прямым продолжением уголовного разбирательства».

Партнер другой юрфирмы, пожелавший остаться неназванным, тоже считает, что «иск может быть связан с уголовным делом братьев Магомедовых и возмещением ущерба РФ от их противоправной деятельности».

Николай Сергеев, Анна Занина, Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...