Сербия пригрозила направить в Косово 1 тыс. представителей сил безопасности

Около 350 полицейских вторглись на север Косово и Метохии (автономный край в Сербии) и зашли в город Косовска-Митровица. Об этом заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович. По его словам, власти Сербии рассмотрят возвращение 1 тыс. представителей сил безопасности на косовскую территорию.

Господин Петкович сказал, что на север частично признанной республики приехало порядка 300–350 полицейских в бронежилетах и представителей спецназа. Все они «с длинноствольным оружием, в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях», утверждает он. По его словам, силовики «буквально оккупировали и блокировали целый город».

«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. наших сил безопасности на территорию Косово и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН»,— объявил господин Петкович на экстренно созванной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Резолюция Совета Безопасности ООН №1244 была принята в июне 1999 года. Она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославии, также была учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово. В пункте 4 (.pdf) говорится, что «согласованному числу югославского и сербского военного персонала разрешено вернуться в Косово для выполнения своих функций».

Косовска-Митровица населена сербами. Вчера, 8 декабря, СМИ сообщили, что от 200 до 300 спецназовцев Косово прибыли в город и направляются дальше на север, в район Бошнячка Махала. Полиция Косово подтвердила, что решила увеличить численность сотрудников в северной части республики для «обеспечения безопасности всех граждан». В рамках договоренностей властей Сербии и Косово, заключенных в Брюсселе, полиция Косово не имеет права въезжать в населенные сербами районы без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.

О конфликте сторон читайте в материале «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Лаура Кеффер