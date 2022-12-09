Главные анонсы 9 декабря

В Бишкеке президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского союза.

Мещанский суд Москвы огласит приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию.

В Анкаре представители Турции планируют провести с российской делегацией переговоры, на которых рассчитывают обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из России газ.

Совет Безопасности ООН проведет заседание по запросу России по вопросу поставок западного оружия Украине.

В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ. Стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти», требующей взыскать с «Роснефти» долг по договору оказания услуг.

В Эр-Рияде состоится первый китайско-арабский саммит.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Городской суд Тбилиси рассмотрит ходатайство стороны защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья или отсрочке наказания.

В Берлине пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

В Катаре пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Бразилия сыграет с Хорватией (18:00 мск), а Нидерланды — с Аргентиной (22:00 мск).