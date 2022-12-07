Заявления Владимира Путина на заседании СПЧ. Главное

7 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Среди обсуждаемых тем — некоммерческие организации, судебная система страны, а также спецоперация на Украине и защита жителей Донбасса. «Ъ» собрал основные высказывания президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

О мобилизации

Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой.

Из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны. Еще 150 тыс. не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку.

О СВО

СВО это длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем, а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами. Это самый главный результат.

Стоит подумать над созданием специального органа, который будет фиксировать и проводить расследование преступлений украинских военных, особенно ударов по жилым кварталам.

В социальном блоке правительства надо создать спеццентр для решения вопросов реабилитации раненых, поручение будет подготовлено сегодня-завтра.

Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет. У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований.

Россия будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Единственным гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины.

Война была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими тогдашними властями.

Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.

О ядерной войне

Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Мы свое оружие никому не передаем.

Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, бегая по всему миру.

Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Ядерные силы у нас в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

О смертной казни

Позиция против возвращения смертной казни в России не поменялась.

О газовой сфере

Непонятно, зачем Молдавия хранит часть закупленного в России газа на Украине, прошу Минэнерго разобраться.

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