Заявления Владимира Путина на заседании СПЧ. Главное

7 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Среди обсуждаемых тем — некоммерческие организации, судебная система страны, а также спецоперация на Украине и защита жителей Донбасса. «Ъ» собрал основные высказывания президента.
Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции
Фото: пресс-служба президента РФ
О мобилизации
- Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой.
- Из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны. Еще 150 тыс. не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку.
О СВО
- СВО это длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем, а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами. Это самый главный результат.
- Стоит подумать над созданием специального органа, который будет фиксировать и проводить расследование преступлений украинских военных, особенно ударов по жилым кварталам.
- В социальном блоке правительства надо создать спеццентр для решения вопросов реабилитации раненых, поручение будет подготовлено сегодня-завтра.
- Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет. У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований.
- Россия будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в распоряжении средствами.
- Единственным гарантом территорий Украины в ее сегодняшних границах могла бы стать Россия, но это уже дело новых руководителей Украины.
- Война была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими тогдашними властями.
- Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.
О ядерной войне
- Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Мы свое оружие никому не передаем.
- Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, бегая по всему миру.
- Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Ядерные силы у нас в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.
О смертной казни
- Позиция против возвращения смертной казни в России не поменялась.
О газовой сфере
- Непонятно, зачем Молдавия хранит часть закупленного в России газа на Украине, прошу Минэнерго разобраться.
Разное
- С января будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тыс. руб.
- Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных может быть ужесточена. Нужно проработать предложение об оборотных штрафах для компаний за утечку такой информации.
- Надо выработать общий подход по возврату денег, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества.
- Надо прекратить практику перевозки подследственных за ненасильственные преступления в кандалах.
- Недопустимо держать в СИЗО по пять лет без приговора, уголовные дела нельзя вести вечно. Если дело сложное, надо переходить к иным мерам пресечения.
- Нужно прекратить уголовные преследования в Донбассе по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти.
- Необходимо создать отдельную программы восстановления жилья и помощи жителям Донбасса.
- Появление новых школьных учебников истории и обществознания — вопрос общенационального значения.