Путин заявил об отсутствии смысла в дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации в стране. По его словам, сейчас в «дополнительной мобилизации» нет смысла.

«По поводу возможной дальнейшей мобилизации. У нас из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны»,— сказал президент (цитата по видеотрансляции заседания, которая ведется в Telegram-канале Кремля).

«Еще 150 тыс., то есть половина всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку. В этих условиях необходимости для государства и Минобороны в дополнительной мобилизации нет никакой»,— добавил глава государства.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы. 30 ноября господин Шойгу сообщил, что более 300 тыс. резервистов уже прошли обучение на полигонах.

Милена Костерева