Путин заявил об отсутствии смысла в дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации в стране. По его словам, сейчас в «дополнительной мобилизации» нет смысла.
«По поводу возможной дальнейшей мобилизации. У нас из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина — 77 тыс.— находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функцию войск территориальной обороны»,— сказал президент (цитата по видеотрансляции заседания, которая ведется в Telegram-канале Кремля).
«Еще 150 тыс., то есть половина всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку. В этих условиях необходимости для государства и Минобороны в дополнительной мобилизации нет никакой»,— добавил глава государства.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены. Всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы. 30 ноября господин Шойгу сообщил, что более 300 тыс. резервистов уже прошли обучение на полигонах.