Инвесторы подключились к переговорам

Среди «голубых фишек» в лидеры роста вышли акции крупных нефтегазовых компаний. Акции «Газпрома» подорожали на 2%, ЛУКОЙЛа — на 2,5% (и обновили годовой максимум). Суммарный объем торгов по этим бумагам превысил 27 млрд руб., заняв более четверти всего дневного оборота биржи. Активно росли и котировки акций IT-компаний, чьи дата-центры подвергались атакам в предыдущие дни. Котировки акций VK выросли на 5,5%, а бумаги «Яндекса» подорожали на 1,6%.