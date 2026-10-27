Инвесторы подключились к переговорам
Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов на внешнеполитических новостях
Внешнеполитическая активность России на европейском фланге добавила оптимизма российским инвесторам: индекс Московской биржи 27 октября закрылся выше уровня 2500 пунктов, обновив максимум с середины июня. Но по мнению аналитиков, рост фондового рынка носит во многом спекулятивный характер, и любые откаты в переговорах могут спровоцировать фиксацию прибыли.
27 октября индекс Московской биржи впервые с 16 июня поднялся выше 2500 пунктов. На максимуме он достигал отметки 2553 пункта, на 1,6% выше закрытия предыдущего дня. По итогам основной сессии индекс остановился на отметке 2510,56 пункта. Поводом для очередной игры на повышение стали геополитические события. Инвесторы активно отыгрывали неожиданные телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Юнасом Гар Стёре. Стороны обсудили недавнюю встречу господина Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также предстоящую встречу российской, украинской и американской делегаций, о которой президент США Дональд Трамп объявил 26 октября.
Кроме того, инвесторы отыгрывали и вступление в силу режима прекращения огня в населенном пункте Алешки в Херсонской области. «Несмотря на то что прекращение огня локальное, эти сигналы воспринимаются инвесторами именно как моделирование возможных будущих переговоров о полноценном мирном соглашении»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Накануне в Кремле заявляли, что режим тишины в Алешках может стать примером для аналогичных договоренностей на других участках конфликта.
Среди «голубых фишек» в лидеры роста вышли акции крупных нефтегазовых компаний. Акции «Газпрома» подорожали на 2%, ЛУКОЙЛа — на 2,5% (и обновили годовой максимум). Суммарный объем торгов по этим бумагам превысил 27 млрд руб., заняв более четверти всего дневного оборота биржи. Активно росли и котировки акций IT-компаний, чьи дата-центры подвергались атакам в предыдущие дни. Котировки акций VK выросли на 5,5%, а бумаги «Яндекса» подорожали на 1,6%.
С начала месяца индекс вырос более чем на 10%. Во многом поводом для этого стали встречи между представителями России и США, а также заявления господина Трампа о его готовности заключить с Россией дизельную сделку и его решении приостановить действие «адских санкций». Однако рост индекса сдерживался опасениями инвесторов относительно риска ввода новых санкций со стороны европейских стран (см. “Ъ” от 19 октября). Теперь же эти риски заметно снизились, так как «в переговорный процесс включились и представители европейских стран», указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.
Кроме того, российский рынок поддерживают и высокие цены на нефть. Даже с учетом коррекции — стоимость фьючерсного контракта на нефть Brent на бирже ICE откатилась ниже $114 за баррель — цены остаются вблизи пятимесячного максимума (см. “Ъ” от 24 октября). «Обострение конфликта на Ближнем Востоке приводит к сохранению дефицита на рынке нефти, что толкает котировки вверх»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. По данным Управления энергетической информации США, в октябре 2026 года запасы сырой нефти в США упали ниже 1,5 млрд баррелей, минимального значения с 2003 года.
Но даже несмотря на нынешний оптимизм инвесторов, индекс находится на 11% ниже показателей начала года и на 20% ниже значений августа 2025 года, когда состоялись переговоры на высшем уровне в Анкоридже. Более того, нынешний рост «во многом спекулятивен», так что «любые откаты в переговорах станут для инвесторов сигналом начинать фиксацию прибыли», отмечает госпожа Малых. Так, в начале прошлой недели после завершения встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа индекс Московской биржи откатился на 1,6%. Причиной этого стало отсутствие значимых заявлений по итогам трехчасовых переговоров (см. “Ъ” от 22 октября). «Для устойчивого растущего тренда необходимо реальное достижение мира — деньги любят тишину и предсказуемость»,— резюмирует госпожа Малых.