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Коммерсантъ FM
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Путин пообещал защищать национальные интересы России «всеми имеющимися средствами»

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил, что для большинства западных организаций Россия не просто «страна второго сорта», а она вообще «не имеет права на существование».

«С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Это первая встреча президента с членами обновленного СПЧ. Она проходит по видео-конференц-связи. Состав СПЧ Владимир Путин обновил 17 октября. В частности, из него были исключены журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также создатель «Комитета против пыток» (признан НКО-иноагентом) Игорь Каляпин. Среди новых членов СПЧ — корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Подробнее об обновлении состава СПЧ — в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Эрдни Кагалтынов

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