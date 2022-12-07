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Коммерсантъ FM
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Путин сообщил о единичных случаях дезертирства в зоне спецоперации

В зоне проведения российской военной операции на Украине нет массового характера ухода солдат армии России с позиций, считает президент РФ Владимир Путин. По его данным, фиксировались «лишь единичные случаи» дезертирства.

«У нас не только ничего подобного нет (расстрелов дезертиров.— "Ъ"), у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее»,— пояснил президент в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) (цитата по ТАСС).

Заявления Владимира Путина на заседании СПЧ. Главное

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Он рассказал о якобы существующей в ВСУ практике проведения массовых расстрелов военнослужащих «публично, перед строем и в несколько рук». Данный факт Владимир Путин также упоминал во время встречи с матерями участников боевых действий на Украине 25 ноября, отметив, что об этом ему сообщили «наши ребята».

Вчера, 6 декабря, на сотрудников полиции в Новошахтинске напал 38-летний мужчина. Один из полицейских был госпитализирован с огнестрельным ранением. В СМИ появилась информация о том, что подозреваемый мог быть дезертиром. Создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин пообещал проверить, принадлежал ли задержанный к военной компании.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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