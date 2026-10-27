Проигравший выборы Флавио Болсонару сбежал из Бразилии
Infobae: Флавио Болсонару покинул страну через Аргентину
Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару, подозреваемый в отмывании денег, сбежал из страны через границу с Аргентиной, сообщает испаноязычное издание Infobae. По данным издания, он намерен отправиться в США.
Накануне Верховный суд страны обязал господина Болсонару сдать свой паспорт в правоохранительные органы, чтобы лишить его возможности выехать из страны. По данным Infobae, ему удалось перейти аргентинскую границу по внутреннему удостоверению личности. В 02:00 27 октября (08:00 мск) по местному времени он должен был вылететь частным рейсом в США.
Источники Metropoles, близкие к политику, рассказали, что Флавио Болсонару намерен отправиться во Флориду вместе с женой и двумя дочерьми и запросить политическое убежище. Где он находится сейчас, неизвестно. Власти Аргентины при этом отрицали наличие сведений, которые бы подтверждали, что господин Болсонару попал на территорию страны.
В октябре в Бразилии завершились президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Лула да Силва, набрав 51,79% голосов. Флавио Болсонару получил 48,21%.