Проигравший выборы Флавио Болсонару сбежал из Бразилии

Накануне Верховный суд страны обязал господина Болсонару сдать свой паспорт в правоохранительные органы, чтобы лишить его возможности выехать из страны. По данным Infobae, ему удалось перейти аргентинскую границу по внутреннему удостоверению личности. В 02:00 27 октября (08:00 мск) по местному времени он должен был вылететь частным рейсом в США.