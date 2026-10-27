«Краснодар» обыграл «Динамо» и первым вышел в play-off Кубка России
«Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 2:1 в домашней встрече пятого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Благодаря этому результату южане обеспечили себе выход в play-off турнира.
Оба мяча в составе хозяев забил Дмитрий Воробьев, отличившийся на 13-й и 44-й минутах. При этом в начале игры, на пятой минуте, нападающий не реализовал пенальти. Для футболиста, вернувшегося в «Краснодар» в летнее межсезонье, эти голы стали первыми после перехода в команду. У москвичей отличился Константин Тюкавин, забивший в добавленное время — на 90+3-й минуте.
После победы «Краснодар» набрал 10 очков и вышел на первое место в группе, опередив «Динамо» с девятью баллами. Южане стали недосягаемы для воронежского «Факела», у которого шесть очков, и грозненского «Ахмата», набравшего пять баллов. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Динамо» примет «Факел». Матчи запланированы на 25 и 26 ноября соответственно.