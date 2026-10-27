«Краснодар» обыграл «Динамо» и первым вышел в play-off Кубка России

Оба мяча в составе хозяев забил Дмитрий Воробьев, отличившийся на 13-й и 44-й минутах. При этом в начале игры, на пятой минуте, нападающий не реализовал пенальти. Для футболиста, вернувшегося в «Краснодар» в летнее межсезонье, эти голы стали первыми после перехода в команду. У москвичей отличился Константин Тюкавин, забивший в добавленное время — на 90+3-й минуте.