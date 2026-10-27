NYT: администрация Трампа рассматривает снятие санкций с РФПИ

По словам неназванного российского чиновника, РФПИ играет ведущую роль в реализации сделки по дизельному топливу. В середине октября Кирилл Дмитриев говорил, что Минфин США попросил фонд помочь с точки зрения проведения платежей и решения «тактических вопросов этой сделки». О поставках дизельного топлива лидеры России и США договорились в начале октября.