NYT: администрация Трампа рассматривает снятие санкций с РФПИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снять санкции с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. По словам неназванного американского чиновника, российская сторона настаивала на этом шаге для продвижения переговоров по поставкам дизельного топлива в США.
Снятие санкций рассматривается в целях «улучшения американо-российских отношений и содействия прекращению войны», пишет NYT. Собеседник газеты назвал главу фонда Кирилла Дмитриева «полезным посланником» для переговоров по российско-украинскому конфликту. Господин Дмитриев, который также занимает должность спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, неоднократно участвовал в переговорах с американской стороной.
По словам неназванного российского чиновника, РФПИ играет ведущую роль в реализации сделки по дизельному топливу. В середине октября Кирилл Дмитриев говорил, что Минфин США попросил фонд помочь с точки зрения проведения платежей и решения «тактических вопросов этой сделки». О поставках дизельного топлива лидеры России и США договорились в начале октября.
РФПИ и Кирилл Дмитриев попали под санкции США в феврале 2022 года по решению администрации Джо Байдена. Американский Минфин утверждал, что при помощи фонда Россия получала выгоду от доступа к финансовой системе США.