Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Президент Владимир Путин заявил, что на фоне стремления польских националистов «забрать» западные украинские территории единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия.

«Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории, которая Украина получила благодаря решениям Сталина после Второй мировой — к этому и будут вести дело, единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия»,— заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (цитата по «РИА Новости»).

«Ну это уже дело самих украинских политиков... будущего, конечно — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться»,— отметил господин Путин.

28 апреля пресс-секретарь министра—координатора спецслужб Польши Станислав Жарин говорил, что власти страны не планируют устанавливать контроль над западными регионами Украины. В этот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают ввод на территорию Украины миротворческих сил под предлогом «защиты от российской агрессии». Господин Жарин тогда отметил, что целью распространения информации о планах по установлению контроля над частью Украины является подрыв сотрудничества с Киевом.

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Мария Федотова