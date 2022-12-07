Путин заявил, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека заявил, что его позиция по поводу снятия моратория на смертную казнь не поменялась.

«Что касается смертной казни. Совсем недавно председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин, выступая на съезде судей, говорил об этом. Отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, он говорил о том, что для этого придется поменять Конституцию, поэтому моя позиция в этом смысле не поменялась»,— сказал президент (трансляция встречи проводилась в Telegram-канале Кремля).

29 ноября на X Всероссийском съезде судей Валерий Зорькин заявил, что Россия все время поддерживала резолюции ООН о недопустимости смертной казни. Граждане РФ, по его словам, получили право не быть приговоренными к смертной казни благодаря решениям Конституционного суда в 1999 и в 2009 годах.

Владимир Путин 14 сентября 2007 года на встрече с участниками клуба «Валдай» назвал смертную казнь «бессмысленной и контрпродуктивной». Спустя два месяца президент, комментируя теракт в Бостоне, признался, что порой его «рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы на возращение смертной казни, просить об этом депутатов».

Эрдни Кагалтынов