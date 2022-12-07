Путин: спецоперация может занять длительное время, значимый результат — новые территории

Президент России Владимир Путин, обсуждая на встрече с членами Совета по правам человека вопрос о сроках военной операции на Украине, подтвердил, что она может занять длительное время. При этом, по его словам, значимым результатом военной операции для России является присоединение к стране новых территорий.

«Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое главное — это люди, которые проживают на этих территориях. Результаты референдума показали, что люди хотят быть в России»,— отметил господин Путин.

После слов президента о присоединении Азовского моря, член СПЧ Евгений Мысловский обратил внимание, что эту территорию еще необходимо обустроить. «Да, но это другой вопрос»,— ответил президент.

Военная операция российской армии на Украине началась 24 февраля и продолжается уже более девяти месяцев. 29 июня российский президент заявил, что говорить о сроках спецоперации или подгонять их — неправильно. Он добавил, что называть сроки военной операции нельзя из-за интенсивности боевых действий. «Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач. Все идет по плану»,— сказал тогда господин Путин.

О том, что происходит на 287-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева