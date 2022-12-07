Путин начал встречу с членами Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин начал встречу c членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Она проходит по видеоконференцсвязи. Во вступительном слове, опубликованном на сайте Кремля, глава государства предложил обсудить темы, связанные с некоммерческими организациями, судебной системой страны, а также спецоперацией на Украине и защитой жителей Донбасса.

В частности, Владимир Путин отметил, что большой блок обсуждений на заседании будет посвящен военной операции. «С первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев (глава СПЧ.— “Ъ”) и большинство членов Совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию: разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения, подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами»,— сказал президент.

Господин Путин заявил об огромном значении, которое имеет работа членов СПЧ «по отстаиванию прав, правды, права нашего народа, людей, проживающих на Донбассе». «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране. Ведь права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно это подчёркивали, полностью игнорировались мировым сообществом»,— добавил он.

По словам Владимира Путина, после начала военной операции СПЧ ООН, Совет Европы и другие «так называемые правозащитные организации» стали демонстрировать свою «циничную ангажированность». Эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи, считает президент, поэтому Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. «Доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования»,— заявил господин Путин.

В заключительной части вступительного слова глава государства поприветствовал новых членов СПЧ. Среди них — журналистка Марина Ахмедова, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы». 17 октября Владимир Путин обновил состав СПЧ. Из него, в частности, были исключены журналист Николай Сванидзе, создатель Комитета против пыток (признан НКО-иноагентом) и Игорь Каляпин.

Вчера, 6 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина с СПЧ не будет запретных тем. Ранее телеграм-канал «Верстка» со ссылкой на двух неназванных членов Совета сообщил о существовании стоп-листа с темами, которые запрещены для обсуждения на заседании. Утверждается, что в стоп-лист попали закон о фейках, убийство бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина и протесты мобилизованных матерей.

Ранее сегодня, 7 декабря, господин Песков назвал темы, которые затронет президент на заседании Совета. Среди них — протезирование для тяжелораненых солдат, налаживание солдатской почты, а также работу следственных органов на присоединенных территориях.

Подробнее об обновлении состава СПЧ — в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Эрдни Кагалтынов