Газ есмь царь

— Вы справедливо обратили внимание на то, что страдают прежде всего от каких-то проблем на мировом рынке развивающиеся страны. И конечно, этот переход к полной «зеленой повестке» должен быть справедливым. Ну а как же иначе?! Сегодняшний Евросоюз создавался как объединение угля и стали. Мы же помним об этом! Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определенный уровень достигнут, теперь наши коллеги в той же Европе другим странам, прежде всего развивающимся, говорят: «А вам нельзя использовать углеводороды». Почему же им нельзя?! А как им быть? А где взять инвестиции? Где взять технологии? Разве это справедливо?! И правильно обратили внимание на то, что все решения в этой области должны быть справедливыми. С этим трудно не согласиться. И для того чтобы они были сбалансированными, нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение «зеленой повестки». У них, когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зеленая повестка»?