Двух мелитопольцев приговорили к 24 и 23 годам за взрывы на референдуме
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителей Запорожской области Романа Зарубаева и Артура Нестеренко к 24 и 23 годам лишения свободы за организацию взрывов возле дома члена участковой комиссии и избирательного участка в Мелитополе. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.
Двух жителей Мелитополя, 28-летнего Романа Зарубаева и 31-летнего Артура Нестеренко, задержали в октябре 2022 года. По версии следствия, за день до этого в квартире Нестеренко случайно сдетонировала одна из бомб, которую они готовили для выполнения очередного задания украинских спецслужб. Также сообщается, что в сентябре 2022 года двое мужчин в целях срыва референдума о вхождении Запорожской области в состав России подорвали две самодельные бомбы — одну у ворот дома члена участковой избирательной комиссии Анны Струковой, а вторую рядом со школой №15, где должны были открыть избирательный участок. В обоих случаях никто не пострадал.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств, совершенные организованной группой), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Подсудимые неоднократно заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Суд назначил Артуру Нестеренко наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, со штрафом 1 млн руб. Романа Зарубаева приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 6 лет в тюрьме и также оштрафовали на 1 млн руб.