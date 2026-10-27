Двух мелитопольцев приговорили к 24 и 23 годам за взрывы на референдуме

Двух жителей Мелитополя, 28-летнего Романа Зарубаева и 31-летнего Артура Нестеренко, задержали в октябре 2022 года. По версии следствия, за день до этого в квартире Нестеренко случайно сдетонировала одна из бомб, которую они готовили для выполнения очередного задания украинских спецслужб. Также сообщается, что в сентябре 2022 года двое мужчин в целях срыва референдума о вхождении Запорожской области в состав России подорвали две самодельные бомбы — одну у ворот дома члена участковой избирательной комиссии Анны Струковой, а вторую рядом со школой №15, где должны были открыть избирательный участок. В обоих случаях никто не пострадал.