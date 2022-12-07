Путин поручит создать в правительстве спеццентр по реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что в правительстве нужно создать специальный центр, который будет курировать работу по реабилитации раненых военных. Поручение о создании центра президент пообещал сделать «буквально сегодня-завтра».

«Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет этим заниматься, и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам во всех регионах РФ такую линию работы выделить»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент обратил внимание, что к вопросам помощи раненым и получившим инвалидность военнослужащим в целом «нужно подойти более серьезно». В частности, по словам господина Путина, необходимо наладить систему оплаты проезда к месту реабилитации, усовершенствовать оборудование, а также обеспечить лекарственными препаратами всех нуждающихся.

«Здесь, безусловно, нужно наладить современным образом протезирование, у нас есть все для этого возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций. И наладить эту работу»,— подчеркнул Владимир Путин.

25 ноября Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников военной операции на Украине заявил, что по имеющимся у него данным, военные госпитали в России заполнены на 38%. Президент отметил, что российские власти займутся реабилитацией и трудоустройством военнослужащих после их возвращения с фронта. Он также пообещал привлекать раненых военных к работе в военкоматах.

О том, как Владимир Путин встретился с матерями участников СВО,— в материале «Ъ» «Родину мать зовет».

Милена Костерева