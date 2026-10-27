Трамп пообещал запретить термин «искусственный интеллект»
Президент США Дональд Трамп заявил о планах в ближайшее время официально запретить использование термина «искусственный интеллект» (ИИ) во всех соответствующих документах и иных материалах. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что термин является неточным.
В конце сентября господин Трамп уже подписал указ, обязывающий государственные органы применять в своей работе новое название «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI) вместо привычного «искусственного интеллекта». Цель такого решения — привлечь внимание к постоянным технологическим инновациям и безграничным возможностям, которые откроются для американского народа.
В своем недавнем сообщении президент отметил, что вскоре будет введен официальный запрет на употребление термина «ИИ» и его вариантов «во всех соответствующих документах и во всем остальном». При этом он не раскрыл деталей механизма внедрения нового порядка и не уточнил, какие санкции могут ожидать тех, кто нарушит запрет.