Трамп пообещал запретить термин «искусственный интеллект»

В своем недавнем сообщении президент отметил, что вскоре будет введен официальный запрет на употребление термина «ИИ» и его вариантов «во всех соответствующих документах и во всем остальном». При этом он не раскрыл деталей механизма внедрения нового порядка и не уточнил, какие санкции могут ожидать тех, кто нарушит запрет.