Путин: война была начата не нами

Владимир Путин заявил, что войну на Украине начали ее тогдашние власти в 2014 году. Целью развязанной войны, сказал президент в ходе встречи с членами СПЧ, стало подавление волеизъявления проживающих в Донбассе людей.

«Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Он также обвинил глав МИД Франции, Польши и Германии в том, что они не выполнили свои обязательства как гаранты мирного развития событий на Украине после смены власти в 2014 году.

Военная операция России на Украине началась по приказу Владимира Путина 24 февраля. Изначально ее целями были названы «демилитаризация и денацификация» Украины.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».