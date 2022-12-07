Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил о нарастании угрозы ядерной войны. Он отметил, что Россия «ни при каких обстоятельствах» не станет применять оружие массового поражения первой.

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ не сходила с ума и отдает себе отчет о последствиях применения ядерного оружия. «Очевидным» глава государства назвал тот факт, что российское ядерное вооружение находится в самом «продвинутом» и «современном» виде на фоне ядерных арсеналов других стран.

«Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ»,— пояснил президент (цитата по «Интерфаксу»).

27 октября Владимир Путин заявил, что нанесение ядерного удара по Украине для России не представляет ни военного, ни политического интереса. Ранее в Белом доме предупредили РФ о «катастрофических последствиях» для России в случае применения ею ядерного оружия.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников