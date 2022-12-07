Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена с января 2023 года

Президент Владимир Путин заявил, что систему оплаты в первичном звене здравоохранения надо совершенствовать, и у правительства такая задача есть. С января 2023 года правительству поручено начать дополнительные выплаты медикам первичного звена — от 4,5 до 18,5 тыс. руб. Об этом господин Путин сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции.

В разных регионах РФ прожиточный минимум разный, стоимость жизни разная и зарплата совершенно разная, не только в сфере здравоохранения, но и других областях, отметил Владимир Путин. «Но в целом надо, конечно, стремиться к тому, чтобы тот эксперимент, которое правительство начало уже проводить по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, чтобы он не был забыт, это на будущее»,— заявил он.

«Надо вот сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков, и в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения»,— сказал президент.

«Начать, конечно, нужно с первичного звена здравоохранения, с января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи — дополнительные выплаты от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет»,— сообщил Владимир Путин.

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Мария Федотова