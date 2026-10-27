Путин провел переговоры с президентом Мозамбика
Президент России Владимир Путин принял в Кремле мозамбикского коллегу Даниэла Франсишко Чапу. Незадолго до этого они приняли участие в пленарной сессии саммита Форума стран — экспортеров газа.
Владимир Путин отметил укрепление торгово-экономического сотрудничества стран. За первые восемь месяцев 2026 года товарооборот, по его словам, вырос почти в два раза.
Уже 28 октября господин Чапу поучаствует в форуме «Россия — Африка». «Мы очень ценим ваше личное активное участие в саммите "Россия — Африка". Важно, что Мозамбик был представлен на высшем уровне и на предыдущих российско-африканских форумах»,— сказал российский президент.