Путин провел переговоры с президентом Мозамбика

Уже 28 октября господин Чапу поучаствует в форуме «Россия — Африка». «Мы очень ценим ваше личное активное участие в саммите "Россия — Африка". Важно, что Мозамбик был представлен на высшем уровне и на предыдущих российско-африканских форумах»,— сказал российский президент.