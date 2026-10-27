Селин Дион исполнит песни Пола Маккартни в мультфильме «Высоко в облаках»
Селин Дион запишет оригинальные песни, сочиненные Полом Маккартни, для предстоящего музыкального компьютерно-анимационного фильма «Высоко в облаках» (High in the Clouds), сообщает Deadline.
Картина основана на одноименной повести Маккартни, а саундтрек выпустит Universal Music Group по всему миру. Селин Дион также вошла в актерский состав озвучивания вместе с Химешем Пателем, Ханной Уоддингем, Идрисом Эльбой, Лайонелом Ричи, Ринго Старром и Джимми Фэллоном.
Сюжет мультфильма рассказывает о приключениях подростка-белки, который случайно начинает революцию против властной совы, запретившей музыку в городе. Дион озвучит мать главного героя. Музыку к фильму на основе тем Маккартни написал обладатель «Оскара» Майкл Джаккино.
Deadline отмечает, что новость о записи песен появилась через десять дней после завершения серии концертов Селин Дион в Париже, собравших более 550 тыс. зрителей.