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КультураМузыка

Селин Дион исполнит песни Пола Маккартни в мультфильме «Высоко в облаках»

Селин Дион запишет оригинальные песни, сочиненные Полом Маккартни, для предстоящего музыкального компьютерно-анимационного фильма «Высоко в облаках» (High in the Clouds), сообщает Deadline.
Селин Дион

Селин Дион

Sarah Meyssonnier / Reuters

Картина основана на одноименной повести Маккартни, а саундтрек выпустит Universal Music Group по всему миру. Селин Дион также вошла в актерский состав озвучивания вместе с Химешем Пателем, Ханной Уоддингем, Идрисом Эльбой, Лайонелом Ричи, Ринго Старром и Джимми Фэллоном.
Сюжет мультфильма рассказывает о приключениях подростка-белки, который случайно начинает революцию против властной совы, запретившей музыку в городе. Дион озвучит мать главного героя. Музыку к фильму на основе тем Маккартни написал обладатель «Оскара» Майкл Джаккино.
Deadline отмечает, что новость о записи песен появилась через десять дней после завершения серии концертов Селин Дион в Париже, собравших более 550 тыс. зрителей.

Карьера и биография Селин Дион

«Мой голос — связующее звено между тем, что я чувствую — моими эмоциями, душой, мыслями, мечтами и внешним миром. Это причина, по которой я живу»
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«Мой голос — связующее звено между тем, что я чувствую — моими эмоциями, душой, мыслями, мечтами и внешним миром. Это причина, по которой я живу»

Ethan Miller / Getty Images

Дион родилась в большой семье — у нее 13 братьев и сестер, Селин самая младшая из них На фото: вся семья Дион на запуске продовольственного бренда ее матери, 1993 год
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Дион родилась в большой семье — у нее 13 братьев и сестер, Селин самая младшая из них
На фото: вся семья Дион на запуске продовольственного бренда ее матери, 1993 год

Marco WEBER / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images

Родители Селин Дион основали группу Dion’s Family и ездили с турами по всей Канаде, когда будущая певица была совсем ребенком На фото: с родителями Адемаром Дионом и Терезой Танге, 1988 год
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Родители Селин Дион основали группу Dion’s Family и ездили с турами по всей Канаде, когда будущая певица была совсем ребенком
На фото: с родителями Адемаром Дионом и Терезой Танге, 1988 год

Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images

Селин Дион начала петь еще в детстве. А свою первую сделку она заключила в 12 лет На фото: Селин Дион во время записи передачи на телевидении, 1988 год
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Селин Дион начала петь еще в детстве. А свою первую сделку она заключила в 12 лет
На фото: Селин Дион во время записи передачи на телевидении, 1988 год

Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images

Ее брат отправил демо продюсеру Рене Анжелил (на фото), который после прослушивания сразу же пригласил певицу в Квебек. Впоследствии, чтобы проспонсировать ее записи, менеджер (и будущий муж) Дион заложил собственный дом
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Ее брат отправил демо продюсеру Рене Анжелил (на фото), который после прослушивания сразу же пригласил певицу в Квебек. Впоследствии, чтобы проспонсировать ее записи, менеджер (и будущий муж) Дион заложил собственный дом

Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images

«Когда я пою, я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Для меня это так же легко, как дышать» На фото: Селин Дион с золотыми и платиновыми дисками, 1988 год
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«Когда я пою, я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Для меня это так же легко, как дышать»
На фото: Селин Дион с золотыми и платиновыми дисками, 1988 год

Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images

В 1994 году Селин Дион и продюсер Рене Анжелил поженились. У пары трое детей — сын Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010). В 2016-м муж певицы скончался в возрасте 73 лет
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В 1994 году Селин Дион и продюсер Рене Анжелил поженились. У пары трое детей — сын Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010). В 2016-м муж певицы скончался в возрасте 73 лет

Laurence Labat / Sygma / Getty Images

Селин Дион с сыновьями и мужем, 2011 год
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Селин Дион с сыновьями и мужем, 2011 год

Ethan Miller / Getty Images

Песня «My Heart Will Go On», записанная Дион для фильма «Титаник», изначально не очень понравилась самой певице. Она признавалась, что не очень хотела исполнять эту песню и не особо верила в ее потенциал
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Песня «My Heart Will Go On», записанная Дион для фильма «Титаник», изначально не очень понравилась самой певице. Она признавалась, что не очень хотела исполнять эту песню и не особо верила в ее потенциал

Denise Truscello / Getty Images for L'Oreal Paris

Леонардо Ди Каприо и Селин Дион на премьере фильма «Титаник», 1997 год
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Леонардо Ди Каприо и Селин Дион на премьере фильма «Титаник», 1997 год

Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

«My Heart Will Go On» стала не только визитной карточкой Дион, но и одним из самых продаваемых синглов в истории музыкальной индустрии. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в список «Песни века»
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«My Heart Will Go On» стала не только визитной карточкой Дион, но и одним из самых продаваемых синглов в истории музыкальной индустрии. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в список «Песни века»

East News

Элтон Джон и Селин Дион во время совместного выступления на благотворительном концерте в Лас-Вегасе, 2006 год
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Элтон Джон и Селин Дион во время совместного выступления на благотворительном концерте в Лас-Вегасе, 2006 год

East News

Селин Дион так и не окончила школу, потому что сосредоточилась на карьере певицы еще в подростковом возрасте. Тем не менее, в 2008 году она стала почетным доктором наук Университета Лаваля в Квебеке
13/1713/17

Селин Дион так и не окончила школу, потому что сосредоточилась на карьере певицы еще в подростковом возрасте. Тем не менее, в 2008 году она стала почетным доктором наук Университета Лаваля в Квебеке

Jean-Philippe DUMAS / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images

В 2008 году Селин Дион стала кавалером ордена Почетного легиона, награду канадской певице вручил президент Франции Николя Саркози
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В 2008 году Селин Дион стала кавалером ордена Почетного легиона, награду канадской певице вручил президент Франции Николя Саркози

East News

Выступление Селин Дион на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 2017 год
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Выступление Селин Дион на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 2017 год

John Shearer / BBMA2017 / Getty Images for dcp

В дискографии певицы 27 альбомов (15 франкоязычных и 12 англоязычных)
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В дискографии певицы 27 альбомов (15 франкоязычных и 12 англоязычных)

Marc Piasecki / Getty Images

Общее состояние Селин Дион на 2023 год оценивается примерно в $820 млн
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Общее состояние Селин Дион на 2023 год оценивается примерно в $820 млн

Kevin Mazur / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

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Новости музыки

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор