Генсек ООН назначил российского дипломата помощником по миротворческим операциям
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Глеба Десятникова помощником по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций (ДМО). Сейчас дипломат работает послом в Иордании.
Пресс-служба ООН обращает внимание, что господин Десятников работает в сфере международных отношений свыше 35 лет. Он, среди прочего, занимался вопросами безопасности в странах, находящихся в состоянии конфликта.
Дипломат уже работал в структуре ООН. С 2004 по 2010 год занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России. Между 1994 и 1997 годами несколько раз ездил в Ирак в составе Специальной комиссии ООН.