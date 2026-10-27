Генсек ООН назначил российского дипломата помощником по миротворческим операциям

Дипломат уже работал в структуре ООН. С 2004 по 2010 год занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России. Между 1994 и 1997 годами несколько раз ездил в Ирак в составе Специальной комиссии ООН.