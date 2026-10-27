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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Генсек ООН назначил российского дипломата помощником по миротворческим операциям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Глеба Десятникова помощником по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций (ДМО). Сейчас дипломат работает послом в Иордании.
Пресс-служба ООН обращает внимание, что господин Десятников работает в сфере международных отношений свыше 35 лет. Он, среди прочего, занимался вопросами безопасности в странах, находящихся в состоянии конфликта.
Дипломат уже работал в структуре ООН. С 2004 по 2010 год занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России. Между 1994 и 1997 годами несколько раз ездил в Ирак в составе Специальной комиссии ООН.
ООН