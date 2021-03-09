Главные новости к утру 9 марта

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, выяснил “Ъ”. Ведомство сочло их деятельность незаконной, а для поиска владельцев обратилось в правоохранительные органы. О требованиях

Госдеп США обвинил разведку России в распространении дезинформации о вакцинах. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрации президента известно, о «тактике российской стороны» по распространению дезинформации о вакцинах.

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен. Он предлагает наказывать за это штрафом от 200 тыс. до 800 тыс. руб. или лишением свободы сроком до трех лет. Об инфляции в России

Как стало известно “Ъ”, торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года. Это должно позволить удовлетворить возросший спрос. О договоренностях

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе после сравнения с «русской рулеткой». Они отметили, что агентство ранее не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Об экспертизе «Спутника V» в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл «обрушением декораций». Кроме того, по ее мнению, из интервью следует, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле».

«ЮMoney» возобновил работу с 45 зарубежными компаниями после блокировки ЦБ. Сервис продолжает консультации с Банком России по снятию ограничений для других компаний. О блокировке

Manizha выступит от России на «Евровидении» с песней «Russian Woman». Группа Little Big отказалась от участия в отборе. В 2020 году она должна была представлять Россию на конкурсе, но его отменили из-за коронавируса. О конкурсе

О предстоящих 9 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.