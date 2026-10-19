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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Лавров прибыл в Тегеран для переговоров с главой МИД Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров приехал с рабочим визитом в Тегеран. Он встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что собеседники уделят внимание «реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем и высоком уровнях». Главы внешнеполитических ведомств также планируют обсудить региональную и международную обстановку и предложения Москвы по деэскалации напряженности в Ближневосточном регионе.
Предыдущий визит господина Лаврова в Тегеран состоялся в феврале 2025 года.