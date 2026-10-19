Лавров прибыл в Тегеран для переговоров с главой МИД Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что собеседники уделят внимание «реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем и высоком уровнях». Главы внешнеполитических ведомств также планируют обсудить региональную и международную обстановку и предложения Москвы по деэскалации напряженности в Ближневосточном регионе.