«ЮMoney» возобновил работу с 45 зарубежными компаниями после блокировки ЦБ

Сервис денежных переводов «ЮMoney» (входит в «Сбер», ранее назывался «Яндекс.Деньги») возобновил работу с 45 иностранными компаниями. В январе Центробанк ограничил сервису операции между физлицами и компаниями-нерезидентами. Сейчас эти ограничения частично сняли.

«С 5 марта 2021 года "ЮMoney" возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через "ЮKassa" и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком "ЮMoney"»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС). Сервис продолжает консультации с Центробанком по снятию ограничений для других компаний.

ЦБ ввел ограничения для сервиса на переводы физлиц в адрес иностранных компаний в середине января. В результате приостановки таких платежей со стороны крупного игрока пострадали не только нелегальные игорные заведения, но и международные игровые порталы. Это не первый случай подобного предписания со стороны ЦБ. В конце прошлого года схожие меры были введены для Qiwi.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ЦБ оборвал проводки».