Рубио сообщил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
Американские компании несколько месяцев назад начали жаловаться администрации президента США на атаки ВСУ на суда в Черном море, перевозящие углеводороды. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Было много жалоб, нам звонили американские компании и говорили: "Эй, это была наша нефть на том судне, которое атаковала Украина". Я не верю, что Украина намеренно наносила по ним удары, но тем не менее эти суда попали под удар», — заявил госсекретарь в интервью Breitbart.
Он напомнил, что «мир и так уже переживает энергетический кризис из-за событий в Ормузском проливе, в Красном море и в других регионах». Украину просили это учитывать и не усугублять ситуацию, но просьбы не были услышаны Киевом, заявил господин Рубио.
При этом он отметил, что «это не значит, что у нас (США. — "Ъ") нет недовольства и российской стороной».
«Вот почему так сложно добиться разрешения этой ситуации», — заключил глава Госдепартамента.