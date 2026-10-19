Рубио сообщил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

Он напомнил, что «мир и так уже переживает энергетический кризис из-за событий в Ормузском проливе, в Красном море и в других регионах». Украину просили это учитывать и не усугублять ситуацию, но просьбы не были услышаны Киевом, заявил господин Рубио.