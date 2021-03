Положительная селекция

В ходе первого за 10 лет национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала», в результате зрительского голосования представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» была названа певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman». Комментирует Борис Барабанов.

О национальном отборе российского участника «Евровидения» было объявлено сравнительно недавно — 2 марта. Так что даже не все фанаты конкурса и игроки музыкальной индустрии успели в принципе узнать, что такой отбор будет. Тем более мало что было известно о том, как именно составлялся шорт-лист, из которого предлагалось выбирать россиянам (см. “Ъ” от 6 марта). Имена претендентов на путевку в Роттердам не были известны заранее. Уже во время шоу, которое вышло в эфир вечером 8 марта, ведущая Яна Чурикова сообщила о том, что была проведена «предварительная селекция из большого количества заявок». О том, кто и куда посылал эти заявки, ничего сказано не было, как не было сказано и о том, как люди узнавали об отборе.

На прошлой неделе в СМИ появилась предположительная и не подтвержденная «Первым каналом» пятерка претендентов: Моргенштерн, Егор Крид, Niletto, группа Therr Maitz и дуэт «#2Маши». Тройка участников национального отбора, которую показали в эфире, выглядела, скорее, кураторским плейлистом под заголовком «Интеллигентный поп для взрослых», нежели полноценной картиной отечественной поп-музыки. Словно редакторские ножницы отсекли весь вирусный поп в лице Моргенштерна, Егора Крида и Niletto. В этом году решили обойтись и без ставленников Филиппа Киркорова и клиентов скандинавских сонграйтеров. Налицо были робкие намеки на реформы.

В итоге в эфире были представлены песни трех артистов. Антон Беляев и группа Therr Maitz предложили характерный для своего каталога небыстрый номер «Future Is Bright» с сильным влиянием Стинга и неожиданно энергичной кодой. Дуэт «#2Маши» показал зажигательный латиноамериканский номер «Bitter Words», который не буквально, но по духу напоминал о прошлогодней конкурсной песне группы Little Big «Uno». В этом году Little Big от участия в конкурсе отказались, об этом было объявлено в самом начале эфира. Петербуржцы заявили, что хотят дать дорогу молодым.

Therr Maitz и «#2Маши» не то чтобы совсем молодые артисты. Да и третья участница отбора, Манижа, давно работает на сцене, экспериментируя то с инди, то с электроникой, то с этникой. Она представила песню «Russian Woman», состоящую из нескольких стилистически контрастирующих друг с другом частей. В пресс-релизе, разосланном СМИ после того, как телезрители отдали Маниже большинство голосов, певица говорит: «Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».

Песня исполняется на английском и русском языках, и самая содержательная часть представляет собой речитатив на русском. То есть, зарубежному слушателю, который будет голосовать за конкурсные произведения, нужно будет каким-то образом объяснять содержание, может быть, через сценографию, или же через комментарии в СМИ и соцсетях.

Фактически, Россия в очередной раз пытается не развеселить Европу, но передать зарубежной аудитории некое послание, что-то ей о себе объяснить. Так было с Диной Гариповой (2013) и Полиной Гагариной (2015), но в первую очередь — с Юлией Самойловой (2017), в участии которой был сильный политический акцент (см. “Ъ” от 14 марта 2017 года). Готова ли аудитория расшифровывать это послание, станет ясно на конкурсе, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.