ЦБ оборвал проводки

Банк России признал, что проявляет повышенное внимание к организациям, проводящим нелегальные трансграничные платежи. В первую очередь речь идет об обслуживании нелегального игорного рынка, сходятся во мнении эксперты. На этот раз пострадала «дочка» Сбербанка «ЮMoney», получившая запрет на проведение платежей в пользу иностранцев. В результате приостановки таких платежей со стороны крупного игрока пострадали не только нелегальные игорные заведения, но и международные игровые порталы.

О том, что компания «ЮMoney» (стопроцентная «дочка» Сбербанка) получила предписание ЦБ, которое запрещает проведение платежей физлиц в адрес иностранных компаний, стало известно из опубликованного в сети «ВКонтакте» письма партнерам по итогам проверки, закончившейся в конце 2020 года. «Ограничение установлено сроком на шесть месяцев начиная с 12.01.2021 года… Мы приостанавливаем осуществление переводов от физических лиц и/или зачисление денежных средств в пользу физических лиц по заключенному между нашими компаниями договору»,— отмечается в обращении.

«ЮMoney» — это ребрендинг «Яндекс.Деньги», перешедшей в собственность Сбербанка в 2020 году. Согласно отчетности компании, на 1 октября 2020 года ее активы — 12,4 млрд руб.

В компании не стали отрицать факт полученного запрета. «Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам»,— уточнили там. Отвечать на вопросы о причинах получения подобного предписания в компании не стали.

Это не первый случай подобного предписания со стороны ЦБ. В конце прошлого года схожие меры были введены для Qiwi. По итогам проверки ЦБ ограничил Qiwi большинство видов платежей иностранным поставщикам с 7 декабря на полгода и выписал штраф на 11 млн руб. После этого стоимость депозитарных расписок Qiwi за два дня снизилась на 28,5%. Сейчас остается на 27% ниже, чем было до запрета (ниже $10,5 за штуку). А в середине декабря стало известно, что инвесторы Qiwi подали иск к компании (см. “Ъ” от 17 декабря 2020 года).

Уже тогда эксперты связали ограничения с проведением компанией платежей в адрес иностранных казино — нелегальных в России. Укрепился рынок в этой версии после того, как через несколько дней ЦБ отозвал лицензии у «платежных банков казино» — «Финтеха» и «Онего». Причем регулятор прямо указал в причинах отзыва наличие непрозрачных операций, «направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр» (см. “Ъ” от 12 декабря 2020 года). В ответ на запрос “Ъ” в ЦБ сообщили, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

12,4 миллиарда рублей составили активы «ЮMoney» по итогам девяти месяцев 2020 года

Участники рынка уверены, что новая расчистка рынка связана именно с обслуживанием нелегальных в России иностранных казино. По словам гендиректора «КартСтандарт» Майи Глотовой, платежные системы и регуляторы закономерно уделяют повышенное внимание операциям по выводу средств за границу, в том числе в пользу юрлиц, оказывающих игорные услуги, и бирж криптовалюты. «Я считаю это прямым следствием зачистки рынка онлайн-казино. Выглядело немного необычно, когда многие онлайн-казино спокойно размещали логотипы "Яндекса" и крупных банков даже после предписания ЦБ в отношении Qiwi,— говорит основатель "Хронопэй" Павел Врублевский.— Понятно, что настолько крупным игрокам было сложно уследить за всем, тем не менее это, естественно, было определенным раздражителем, поскольку явным образом шло вопреки политике ЦБ». Как следствие, без платежей оказались и крупные зарубежные онлайн-игры, добавляет он. «Учитывая ситуацию, мы поддерживаем и законопроект "Деловой России" об ограничении прямых трансграничных платежей в адрес иностранных компаний, форсируя их переход в российскую юрисдикцию — это вернет до 30% трансакций в Россию в конечном счете»,— полагает он (см. “Ъ” от 1 сентября 2020 года). По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, «ЮMoney» занимает значимое место на рынке электронных платежей и ситуация, вероятно, может быть связана с пристальным вниманием регуляторов к проблеме нелегальных казино. «При этом таким образом под запрет попала и существенная часть иных компаний, например компьютерных игр, продолжает она.— В связи с этим представляется, что, возможно, имеет смысл вернуться к идее, которая некоторое время назад уже обсуждалась,— о необходимости как минимум цифровой регистрации представительств крупнейших игровых компаний и проч.».

Ксения Дементьева