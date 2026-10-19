Песков: урегулирование на Украине невозможно без ее участия

«Вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие, мы высоко их ценим,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла. — Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно».