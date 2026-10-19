Песков: урегулирование на Украине невозможно без ее участия
Урегулирование военного конфликта на Украине невозможно без участия ее представителей в переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он снова сказал, что Москва ценит посредничество Вашингтона в этом вопросе.
«Вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие, мы высоко их ценим,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла. — Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно».
Последние переговоры между делегациями России и Украины прошли в трехстороннем формате с участием США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17–18 февраля в Женеве. В сентябре Кремль выражал надежду на скорое возобновление переговоров с США и Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет вести переговоры.