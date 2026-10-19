«Цифра брокер» соберет заявки на облигации объемом от $15 млн
ООО «Цифра брокер» 26 октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии П02-01 со сроком обращения 3,5 года. Объем выпуска составит не менее $15 млн, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Номинал одной бумаги — $100.
Ориентир ставки фиксированного квартального купона — не выше 9,50% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению не выше 9,83% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион — досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
Техническое размещение запланировано на 29 октября. Организаторами выступают «Альфа-банк» и сам «Цифра брокер». Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении — не менее 1,4 млн руб.