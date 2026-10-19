«Цифра брокер» соберет заявки на облигации объемом от $15 млн

Ориентир ставки фиксированного квартального купона — не выше 9,50% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению не выше 9,83% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион — досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.