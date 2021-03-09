Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл «обрушением декораций»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает его «обрушением декораций».

«Это не скандал. Это обрушение декораций»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Представитель МИД РФ делает три вывода после просмотра интервью. По ее мнению, оно говорит о том, что даже «самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке». Также госпожа Захарова считает, что интервью свидетельствует о сговоре британского истеблишмента и прессы, а СМИ манипулируют общественным мнением и формируют «восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью». Кроме того, госпожа Захарова считает, что из интервью следует, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле».

Гарри и Меган Маркл дали телевизионное интервью каналу CBS. Во время интервью госпожа Маркл сообщила, что из-за отношения к ней она испытывала желание покончить жизнь самоубийством. По словам герцогини, «фирма» (королевский двор и приближенные) отказывали ей в помощи. Принц рассказал, что королевская семья лишила его охраны и финансовой поддержки из-за отказа от статуса старших членов британской королевской семьи.

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